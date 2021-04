Após furar o quali, Wild perde para Galan na estreia da chave principal em Miami

O brasileiro #125 Thiago Wild não passou da estreia no Masters 1000 de Miami. O tenista paranaense, que furou o qualifying, acabou superado pelo colombiano #113 Daniel Galan por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 em 1h35, nesta quinta-feira (25).

O brasileiro não conseguiu se impor desde o início da partida e acabou cometendo muitos erros não forçados. Wild quebrou apenas uma vez o saque do oponente, com cinco break points à disposição. Ele soma 26 pontos conquistados no qualificatório e chave principal.

Galan avança para enfrentar o #23 Alex de Minaur, que estava de folga na primeira rodada

Outros brasileiros

Com a saída de Wild, os únicos brasileiros em Miami disputam apenas as duplas. Na chave feminina, Luisa Stefani estreou com vitória ao lado da americana Hayley Carter ao bater Elena Rybakina, do Cazaquistão, e a grega Maria Sakkari por 6/1 e 6/4.

Entre os homens, Marcelo Melo estreia hoje ao lado do holandês Jean-Julien Rojer. Eles encaram o sérvio Miomir Kecmanovic e Aisam-Ul-Haq Qureshi, do Paquistão. Já Bruno Soares e o escocês Jamie Murray pegam o neozelandês Marcus Daniell e o austríaco Philipp Oswald, ainda sem data marcada.

Thiago Monteiro, que iria enfrentar o sul-africano Kevin Anderson, acabou desistindo da competição horas antes de fazer sua estreia. Apesar de estar 100% da lesão na panturrilha, Monteiro sentiu dores em outros lugares do corpo e optou por não jogar para não agravar outros tipos de lesões.