Osaka confirma favoritismo contra Tomljanovic em Miami; Anisimova bate Stephens

Sem perder uma partida desde fevereiro de 2020, a #2 Naomi Osaka superou a estreia no WTA 1000 de Miami. Ela bateu a australiana #77 Ajla Tomljanovic em dois sets, parciais de 7/6(3) e 6/4, em 1h41, nesta sexta-feira (26). Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Osaka soma 22 vitórias seguidas desde a derrota para Sara Sorribes Tormo na Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), em fevereiro de 2020. Desde então, ela abandonou duas partidas antes de entrar em quadra, mas não perdeu em nenhuma das vezes que jogou.

Tomljanovic chegou a sacar para o set na primeira parcial, mas não conseguiu vencer nenhum ponto no saque neste game. Osaka conseguiu utilizar seu primeiro serviço muito bem nos momentos decisivos, salvando 7/9 break points que enfrentou, e aproveitando 4/7.

A japonesa, que pode reassumir a liderança do ranking ao fim do torneio, encara na terceira rodada a #95 Nina Stojanovic, que chegou a salvar match point antes de bater a #28 Yulia Putintseva. A notícia foi boa para Osaka, que só venceu um de quatro confrontos contra Putintseva na carreira.

Anisimova derruba campeã de 2018

Após conquistar sua primeira vitória no ano na estreia do Miami Open, a #49 Sloane Stephens caiu na segunda rodada. A campeã de 2018 foi derrotada por sua compatriota, a #32 Amanda Anisimova, com duplo 6/3.

Stephens chegou a abrir 3/2 e saque no primeiro set, mas perdeu quatro games seguidos. No segundo set, Anisimova chegou a ter duas quebras de vantagem e sacar em 4/1, mas começou a sentir dores nas costas e, por pouco, não se complicou. A jovem de 19 anos viu a distância no placar diminuir, mas venceu os últimos dois games para garantir a vitória.

Anisimova encara na próxima rodada a vencedora do confronto entre a #9 Bianca Andreescu e a #105 Tereza Martincova.