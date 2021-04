Em grande jogo, Kenin vira contra Petkovic e avança em Miami

Atuando pela primeira vez em mais de um mês, a #4 Sofia Kenin estreou com vitória de virada sobre a #107 Andrea Petkovic no WTA 1000 de Miami. A dona da casa garantiu a vitória em partida de alto nível com parciais de 6/7(6), 6/1 e 6/3, em 1h59, nesta sexta-feira (26).

No primeiro set, Kenin conseguiu 21 winners e teve apenas 11 erros não-forçados, mas, mesmo assim, acabou perdendo. Cada tenista foi quebrada uma vez, e Petkovic elevou o nível para vencer o tiebreak e fechar a parcial em 52 minutos.

Daí para frente, porém, Kenin dominou. A cabeça de chave 4 teve 23 winners e 15 erros não-forçados no restante da partida, contra oito e 17 de Petkovic, respectivamente. A estadunidense só foi quebrada mais uma vez até o fim do jogo e garantiu a vitória sobre a experiente rival, duas vezes semifinalista do torneio.

Após cair precocemente no Australian Open, onde defendia o título, e perder para Olivia Gadecki, tenista sem ranking na época, na estreia do Philipp Island Trophy - torneio disputado na segunda semana do Slam australiano para tenistas eliminadas - Kenin teve que fazer uma cirurgia para retirar o apêndice e só voltou às quadras após mais de um mês.

Na terceira fase do Miami Open, Kenin encara a tunisiana #30 Ons Jabeur, que venceu jogo apertadíssimo sobre a #71 Paula Badosa, parciais de 7/6(6), 5/7 e 7/5, em 2h36.