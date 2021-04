Ruusuvuori busca virada e surpreende Zverev em Miami

Na tarde desta sexta-feira (26), o finlandês #83 Emil Ruusuvuori venceu de virada o alemão #7 Alexander Zverev com parciais de 1/6 6/3 6/1, em 2h03, na segunda rodada do WTA 1000 de Miami. Esta foi a primeira partida de Zverev desde o título que conquistou em Acapulco há pouco menos de uma semana.

No primeiro set, o alemão começou jogando em alto nível e logo no primeiro game conseguiu quebrar o serviço do finlandês. Zverev seguiu jogando melhor e conseguiu mais duas quebras no set para vencer por 6/1.

O segundo set começou muito movimentado. Logo no terceiro game, o finlandês quebrou o serviço do alemão, mas a vantagem não durou muito. Zverev devolveu a quebra no game seguinte, mas não conseguiu confirmar seu serviço nos dois próximos games e Ruusuvuori abriu 5/2. O cabeça de chave 3 ainda conseguiu devolver uma quebra, mas acabou sendo quebrado mais uma vez e acabou perdendo o set por 6/3.

Após empatar a partida, Ruusuvuori seguiu melhor no terceiro set. Zverev confirmou seu primeiro game da partida, mas o finlandês venceu todos os próximos seis games e venceu o set por 6/1.

Na próxima rodada do Miami Open, o finlandês faz duelo nórdico contra o sueco #95 Mikael Ymer, que vem de vitória surpreendente sobre o #38 Nikoloz Basilashvili.