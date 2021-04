Azarenka derrota Kerber pela nona vez e vai encarar Barty nas oitavas em Miami

A #15 Victoria Azarenka e a #26 Angelique Kerber se enfrentaram pela décima vez neste sábado (27). O confronto ocorreu pela terceira rodada do WTA 1000 de Miami e a bielorrussa novamente saiu vitoriosa, pela nona vez.

O placar do jogo foi de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h33. Azarenka saiu com quebra a seu favor logo no primeiro game, ficou atrás depois em 4/1 e retomou a liderança no final. Isso fez com o set inicial demorasse quase uma hora sozinho.

Já a segunda etapa, foi bem tranquila para a tricampeã do torneio. Sua agressividade prevaleceu na maior parte do tempo ao jogo defensivo na linha de base de Kerber. A alemã ficou frustrada após as chances desperdiçadas no começo da partida e errou bastante, com 56% de aproveitamento com o primeiro serviço e apenas 27% com o segundo.

Azarenka garantiu então três quebras no segundo set e sofreu somente uma. A vitória ficou garantida assim, mesmo com o susto inicial, e a tenista se garantiu nas oitavas do torneio. Ela continuará em busca do seu quarto título em Miami.

A próxima oponente, porém, não deve facilitar para que a bielorrussa siga em busca do troféu. O duelo será justamente contra a #1 Ashleigh Barty. A australiana venceu a #54 Jelena Ostapenko em sets diretos.