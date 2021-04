Em partida interrompida pela chuva, Rublev supera Sandgren com tranquilidade em Miami

Na noite deste sábado (27), o russo #8 Andrey Rublev venceu o norte-americano #62 Tennys Sandgren sem dificuldades, com parciais de 6/1 6/2, em 1h15. Esta foi a estreia do russo no torneio e, após confirmar o favoritismo, ele se garante na terceira rodada do Masters 1000 de Miami.

No primeiro set, Sandgren até conseguiu confirmar seu primeiro game, mas a partir daí, o russo passou a dominar a partida. Rublev não perdeu mais games e venceu o set por 6/1 para abrir vantagem.

No segundo set, Rublev conseguiu a primeira quebra logo no terceiro game e não permitiu nenhuma chance do norte-americano devolver a quebra. O russo ainda quebrou o serviço de Sandgren mais uma vez no sétimo game. Quando foi sacar para vencer a partida, o russo teve seu game interrompido por conta de uma leve chuva. Após o retorno, o russo confirmou seu serviço para vencer a partida.

Na próxima rodada do Miami Open, Rublev enfrenta o vencedor da partida entre #40 Márton Fucsovics e #243 Thanasi Kokkinakis. O russo já encarou Fucsovics duas vezes no ano (seriam três se o húngaro não tivesse desistido em Doha).