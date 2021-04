Kvitova atropela Konta e avança em Miami

Após um atraso por causa da chuva, a tcheca #10 Petra Kvitova não tomou conhecimento da #18 Johanna Konta, campeã de 2017, na terceira rodada do WTA 1000 de Miami. Neste sábado (27), a ex-número 2 do mundo atropelou a britânica por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 58 minutos.

A partida começou com Kvitova ganhando 12 dos 14 primeiros pontos disputados, incluindo uma quebra de serviço, que a fez abrir logo de cara 3/0 no marcador. Konta, por sua vez, conseguiu confirmar apenas um serviço ao longo do set e cedeu outra quebra, que possibilitou que a tchecca fechasse a parcial em 6/1 em apenas 27 minutos.

No segundo set, o enredo foi bem parecido com o primeiro: domínio absoluto de Kvitova. A tcheca manteve o ritmo intenso em quadra, enquanto Konta não conseguiu reagir ao bombardeio da adversária, que conseguiu fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0.

Ao todo, Kvitova conseguiu cinco aces e 86% de aproveitamento dos pontos tentados em seu primeiro rodada. A tcheca já vinha de uma estreia impressionante, onde bateu Cornet em pouco mais de uma hora - no primeiro set venceu 24/27 pontos e aplicou um 'pneu' em 17 minutos.

No.9 seed Petra Kvitova advances to the Round of 16 in a flash.



1R: Bye

2R: d. Cornet, 60 64, 64 min.

3R: d. Konta, 61 62, 58 min.



Faces No.5 Svitolina. #MiamiOpen pic.twitter.com/IOltao7OBE — WTA Insider (@WTA_insider) March 28, 2021

Com a vitória, Kvitova avança no Miami open e enfrenta a ucraniana #5 Elina Svitolina, que bateu a russa #34 Ekaterina Alexandrova também por 2 sets a 0. O duelo está previsto para ocorrer nesta segunda-feira (29).