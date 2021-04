Freguesia: Pegula bate Pliskova pela terceira vez no ano e vai às oitavas em Miami

Pela terceira vez no ano, a #33 Jessica Pegula saiu vencedora do confronto contra a #6 Karolina Pliskova. Desta vez, a ex-número 1 do mundo lutou até o final, mas a estadunidense saiu com a vitória no WTA 1000 de Miami. Pegula anotou 2 sets a 1, parciais de 6/1, 4/6 e 6/4, em 2h11, neste domingo (28).

Nos dois confrontos anteriores, em Doha e Dubai, Pegula havia vencido com extrema facilidade - em ambas oportunidades em sets diretos e partidas rápidas, de 1h02 e 56 minutos, respectivamente. No total, Pegula soma quatro vitórias contra tenistas do top 10 na carreira, todas este ano - três contra Pliskova e uma sobre Svitolina.

O começo do jogo em Miami deu a impressão que Pegula sairia mais uma vez com uma vitória confortável. Ela chegou a enfrentar dois break points na primeira parcial, mas salvou ambos e conseguiu três quebras no saque de Pliskova, fechando o set em 6/1, em 37 minutos.

No segundo set, Pegula chegou a abrir 4/1, mas Pliskova conseguiu buscar uma reação. Ela venceu cinco games seguidos e conquistou um set contra a rival pela primeira vez em três confrontos.

A tcheca conseguiu manter o embalo no segundo set e abriu 4/2 com a quebra no quinto game. Pegula, porém, salvou um break point no sétimo game, confirmou o serviço e quebrou na sequência após Pliskova salvar dois bps. Daí para frente, a ex-número 1 do mundo não manteve o nível e perdeu os últimos quatro games, com a estadunidense garantindo mais uma grande vitória contra a rival.

Remarkable win 🤩@JLPegula claims her 4️⃣th overall Top 10 win after defeating Ka. Pliskova in three sets.#MiamiOpen pic.twitter.com/xdJN5b1fEW — wta (@WTA) March 28, 2021

Pegula agora avança às oitavas de final do Miami Open para encarar a #25 Maria Sakkari, que vem de vitória tranquila sobre a #126 Ludmilla Samsonova, parciais de 6/0 e 6/1.