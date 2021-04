Hurkacz surpreende, elimina Rublev e é finalista do Masters 1000 de Miami

O Masters 1000 de Miami pode ser lembrado no futuro como um torneio repleto de surpresas. Nesta sexta-feira (2), em apenas dois sets, #37 Hubert Hurkacz superou o favorito #8 Andrey Rublev e alcançou a primeira final desta magnitude, a terceira no total - ele foi campeão do ATP 250 de Delray Beach no início deste ano e em Winston-Salem 2019.

Em 1h28, o polonês de 24 anos impressionou no primeiro set: 6/3. No seguinte, leve melhora do russo, mas nada que mudasse os rumos da partida: 6/4.

Surpresa na final

O começo de jogo de Hurkacz foi impressionante. Dos primeiros seis games, cinco foram vencidos pelo polonês - com quebras de serviço no segundo e no sexto momentos. No sétimo, após 14 pontos (sendo três set e dois break points), o russo impôs dificuldades ao adversário. Os últimos momentos foram longos: o oitavo teve dez (com direito a um set e break point) e o nono teve oito - ambos com serviços confirmados.

Sem conseguir corrigir a rota, Rublev, que nunca alcançou uma final de Masters 1000, perdeu o primeiro game que sacava na segunda parcial. Foi o único momento com serviço quebrado em todo o set. Conforme a partida avançava, os games ficavam mais longos: o quinto teve oito pontos; o nono, dez (com direito a um break e match point salvo); e, o décimo, teve 14 (com três break points e dois match points).

O que vem por aí

Com a classificação à final, Hurkacz já garante seu melhor ranking da carreira, o 25º lugar, superando a 28ª posição que tinha como melhor marca. Caso vença o título, ele se aproxima do top 15.

Na final do Miami Open, Hurkacz enfrenta outro estreante em disputas deste nível, o italiano #31 Jannik Sinner, 19 anos. Sinner derrubou nas semifinais o #12 Roberto Bautista-Agut, de virada. Este será o primeiro confronto entre eles.