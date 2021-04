Andreescu abandona no segundo set e Barty fatura bicampeonato em Miami

A #1 Ashleigh Barty se tornou a sexta tenista na história a vencer o WTA 1000 de Miami em edições seguidas. O título foi conquistado após a disputa da decisão neste sábado (3) contra a #9 Bianca Andreescu, mas a vitória não foi concretizada até o fim.

No início do segundo set, a canadense torceu o tornozelo direito e precisou chamar atendimento médico. Ela teve a região enfaixada e tentou retornar para a partida, mas não conseguiu. A firmeza do pé já não era mais a mesma e a tenista abandonou o jogo aos prantos com o placar em 6/3 e 4/0 para a oponente.

Ainda não há informações que confirmem a gravidade da lesão de Andreescu. Vale lembrar que oito dos 12 duelos que a canadense teve no ano foram decididos em três sets e, assim, o desgaste físico também é um fator. Ela sai do torneio com o vice-campeonato e sobe três degraus no ranking da WTA, chegando à posição de número 6.

Mesmo sem terminar o confronto, Barty garantiu o título e abriu ainda mais na liderança da WTA. O jogo foi bem disputado na primeira etapa, com Andreescu incomodando com bolas profundas. Ainda assim, a número um fez valer seu grande arsenal de golpes e colocou a adversária para correr.

Esse foi o décimo título da carreira de Barty até o momento, em 15 finais disputadas.