Carter/Stefani perdem mais uma decisão para Aoyama/Shibahara e ficam com vice em Miami

As japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara sagraram-se campeãs do WTA 1000 de Miami 2021. Na decisão, a dupla asiática venceu a norte-americana Hayley Carter e a brasileira Luisa Stefani neste domingo (04), em dois sets.

Foi o terceiro título de Aoyama/Shibahara na temporada - antes, elas conquistaram o troféu dos WTA 500 de Abu Dhabi e o Yarra Valley Classic, na Austrália. No primeiro deles, elas também bateram Carter/Stefani na final.

As japonesas venceram tranquilamente: 6/2. No segundo, bem mais disputado, a parcial foi de 7/5. O jogo durou 1h25.

Mais um título japonês

Logo no terceiro game, com Hayley Carter e Luisa Stefani sacando, a dupla foi rejeitada - e deixou as adversárias em vantagem na parcial. No sétimo, mais uma vez, Aoyama/Shibahara quebraram o saque das demais finalistas - e, no momento seguinte, fecharam a parcial em 6/2.

Apesar da parcial por larga vantagem, o set vencido por Shuko Aoyama e Ena Shibahara teve competitividade. Dos oito games, cinco tiveram sete pontos - o máximo permitido pelo regulamento.

O segundo set teve vantagem de Carter/Stefani a partir do sexto game, quando rejeitaram as japonesas. No nono game, entretanto, Aoyama/Shibahara quebraram o saque das adversárias - e, no seguinte, emparam a peleja em 5/5.

Pior: as japonês quebraram, também, o saque da dupla americano-brasileira no 11º momento - para, logo na sequência, fecharem o set em 7/5, a partida e o campeonato.

Boas marcas

Apesar do vice-campeonato, Carter e Stefani têm motivos para comemorar. Esta foi a maior final da carreira das duas, que vão subir para suas melhores posições na carreira no ranking de duplas - 27 e 26, respectivamente.

Além disso, elas seguem firme na busca de uma vaga ao WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas do ano no fim da temporada. Elas ocupam no momento o quarto lugar entre as melhores parcerias de 2021.