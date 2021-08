Murray perde para Tiafoe e cai na segunda rodada em Winston-Salem

Dos grandes tenistas da história, #114 Andy Murray começou bem o ATP 250 de Winston-Salem. A boa fase, entretanto, não durou muito. Na segunda rodada do torneio, ele foi vencido por #51 Francis Tiafoe e deixou a competição. A vitória do norte-americano veio por dois sets a zero.

No primeiro set, muita competitividade: a vitória do anfitrião veio apenas no tiebreak, com o 7/6 vindo após 7-4. No segundo período, o triunfo veio por 6/3. A peleja inteira teve 1h50 de duração.

Tiafoe segue

O primeiro set não teve quebras de serviço, mas teve grandes momentos dos dois lados. Murray, entretanto, teve dificuldades para confirmar o saque no primeiro, sétimo (rejeitando três break points) e nono games (recusando um break point), em oito pontos.

No décimo, foi a vez de Francis Tiafoe encontrar problemas: para confirmar o serviço, foram necessários 14 pontos e três set (e break) points. No tiebreak, o norte-americano abriu vantagem de 3-1, depois 5-2 e, com Murray bastante frustrado, fechou a contagem em 7-4.

No segundo período, Murray, menos paciente, não conseguiu manter o nível. No segundo momento, foram oito pontos e dois break points rejeitados para que ele confirmasse o saque. No quarto e sexto games (neste último, com oito pontos), quebras de saque favorecendo Tiafoe. Nem mesmo o sétimo momento, em que Andy Murray rejeitou o norte-americano, foi o suficiente. No nono game, no segundo break point e após oito pontos, o anfitrião fechou o set (e a partida) em 6/3.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Winston-Salem Open,Murray enfrentará o vencedor do confronto entre #93 Thiago Monteiro e #1761 Ed Nava.