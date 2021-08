Thiago Monteiro confirma favoritismo contra Eduardo Nava e vai às oitavas em Winston-Salem

Diante de um adversário com praticamente nenhuma experiência em alto nível, o #91 Thiago Monteiro confirmou o favoritismo e bateu o lucky loser #1761 Eduardo Nava na segunda rodada do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. A partida aconteceu na madrugada desta quarta-feira (25).

Monteiro anotou 7/5 e 6/1 diante do dono da casa, em 1h28. O brasileiro enfrentaria o #30 David Goffin, que acabou desistindo por questões físicas. Nava, que havia perdido na primeira rodada do qualifying, foi o lucky loser chamado para substituir o belga, que estava de folga na primeira rodada.

Nava, 24 anos, recebeu convite para o qualifying e nunca havia jogado uma chave principal de torneios ATP ou Challenger. Ele, porém, vinha se destacando no circuito universitário por Wake Forest, local onde acontece o torneio.

O primeiro set foi bem direto, sem muitas chances de quebra. Monteiro teve dois break points a seu favor no sétimo game, salvos por Nava, mas aí conseguiu converter sua quarta chance na parcial no 11º game. O brasileiro terminou a partida sem ter seu saque quebrado, mas o segundo set foi bem diferente.

Apesar do placar bem mais dilatado, o segundo set teve 41 minutos, contra 47 do primeiro. Nava teve seu saque ameaçado em todos os quatro games, e foi quebrado em três, mas também teve suas chances. Com queda no aproveitamento de pontos no primeiro saque, Monteiro enfrentou três break points na segunda parcial, porém salvou todos e garantiu a vitória.

O que vem por aí

Thiago Monteiro não vencia duas partidas seguidas desde fevereiro, no ATP 250 de Córdoba. Em busca de uma vaga às quartas de final do Winston-Salem Open, o brasileiro encara o #51 Frances Tiafoe, que vem de grande vitória sobre o #114 Andy Murray.