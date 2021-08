Kontaveit vence Sorribes Tormo em sets diretos e se garante na final em Cleveland

A #30 Anett Kontaveit está na final do WTA 250 de Cleveland, nos Estados Unidos. Nesta sexta (27), a estoniana avançou à decisão após derrotar a #43 Sara Sorribes Tormo por 2 sets a 0, com um duplo 6/4 em 1h46.

Cabeça de chave número 2, Kontaveit teve uma partida amarrada contra a espanhola. A oponente se defendeu muito bem em quadra e conseguiu se manter no fundo durante os pontos. A paciência foi necessária para a favorita, que escolheu muito bem os momentos para atacar e exibiu alguns belos golpes, como uma linda direita de backhand na paralela no início do segundo set.

A estoniana chegou a ser quebrada em ambas as etapas disputadas, mas se recuperou devido ao aproveitamento geral de saque bem superior ao da adversário. Ela teve 69% de sucesso com o primeiro serviço e 61% com o segundo, enquanto que Sorribes Tormo anotou 49% e 50% nos mesmos quesitos, respectivamente.

Na primeira parcial, Kontaveit saiu atrás do placar, inclusive. A tenista sofreu quebra no sétimo game do set e viu a oponente abrir na frente, mas conseguiu três games seguidos depois para virar o jogo. Já a segunda etapa, exibiu as duas jogadores iguais no placar até o final, após uma troca de quebras no começo, e trouxe a vitória para a número 30 do ranking após a espanhola perder todos os pontos ao sacar em 4/5.

O que vem por aí

Anett Kontaveit irá agora atrás do segundo título da carreira em sua nona decisão, a terceira no ano. Ela foi vice para Ostapenko em Eastbourne, enquanto teve que se contentar em dividir o troféu em um dos torneios preparatórios para o Australian Open, que a final não foi jogada.

Ela tentará neste sábado (28) reverter o baixo aproveitamento em finais contra a #74 Irina-Camelia Begu, que derrotou a #51 Magda Linette na outra semifinal. O seu único trofeu até hoje foi conquistado em 's-Hertogenbosch, 2017.