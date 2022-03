Fritz bate Rublev nas semis em Indian Wells e vai à maior final da carreira

Nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, o #20 Taylor Fritz bateu o #7 Andrey Rublev e garantiu vaga à sua maior final da carreira até hoje. O dono da casa venceu o russo por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h47, neste sábado (19). Este foi o quinto confronto entre eles, e o terceiro triunfo do estadunidense.

Fritz começou o jogo em um ritmo alto e não foi ameaçado no saque até servir para o jogo. Rublev, que vinha de 13 vitórias seguidas, superou um game de mais de 20 pontos sacando em 1/4, e conseguiu quebrar o dono da casa no décimo game, igualando a parcial.

Sacando em 5/6, porém, Rublev desperdiçou cinco game points e viu Fritz garantir a vitória no seu terceiro set point, fazendo 7/5, em uma hora. O russo ficou furioso após a parcial e socou a raquete, machucando a mão, que chegou a sangrar.

O segundo set começou com os dois confirmando o serviço sem problemas até o oitavo game, quando Rublev salvou o primeiro break point da parcial. Na sequência, o russo teve duas chances de quebrar Fritz, mas não conseguiu. Novamente servindo para continuar no set, o cabeça de chave 7 venceu um ponto insano em 15-30, mas cometeu um erro feio de forehand na sequência e Fritz, que havia pedido atendimento médico, aproveitou o primeiro match point para assegurar a vaga na decisão.

Personal Best 💫@Taylor_Fritz97 reaches his first Masters 1000 level final with his defeat of Rublev in the desert! pic.twitter.com/0xzTD7X3qN