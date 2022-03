Swiatek se impõe contra Sakkari, vence 11ª partida seguida e é campeã em Indian Wells

Em grande fase, a #4 Iga Swiatek venceu neste domingo (20) a 11ª partida consecutiva e garantiu o título do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. A polonesa bateu na decisão a #6 Maria Sakkaripor 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/1, em 1h21.

Este foi o quinto confronto entre as duas, e a segunda vitória de Swiatek, ambas em 2022. O jogo começou com muito vento e as duas tiveram problemas para se adaptar. Foram seis quebras de saque nos primeiros sete games da partida e dez duplas faltas na parcial. Sakkari só conseguiu confirmar o serviço no oitavo game, mas, servindo em 4/5, foi quebrada outra vez e perdeu o set em 6/4, após 45 minutos.

No segundo set, porém, Swiatek se impôs. Ela não teve seu saque ameaçado na série e, muito mais consistente, venceu os cinco últimos games da partida para garantir seu quinto título na curta carreira.

Retrospectos opostos em decisões

Swiatek, 20 anos, continua com um grande retrospecto em finais: cinco títulos em seis finais, sendo três conquistas da série WTA 1000, além de um Grand Slam. Com o título, ela vai assumir pela primeira vez a vice-liderança do ranking mundial.

Por outro lado, Sakkari segue sua sina em decisões. A grega só venceu uma final, em Rabat 2019, em cinco finais na carreira, a segunda em 2022. Apesar de mais uma frustração, ela vai se tornar a terceira colocada do ranking mundial pela campanha no BNP Paribas Open.