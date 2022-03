Fritz vence Nadal e conquista primeiro Master 1000 da carreira

Neste domingo (20), o norte-americano #20 Taylor Fritz fez história na quadra central de Indian Wells. Ele bateu espanhol #4 Rafael Nadal por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6(5), em 2h05, para conquistar seu primeiro Master 1000 e o segundo título da carreira. Nadal estava invicto em 2022 e havia vencido as 20 partidas anteriores no ano.

Fritz se tornou o mais jovem campeão do torneio desde Novak Djokovic em 2011 e o primeiro norte-americano desde Andre Agassi em 2001.

Nadal precisou chamar atendimento médico durante a partida, por conta de dores nas costas. O jovem de 24 anos, que não fez o aquecimento para a partida por conta de dores no tornozelo, superou os problemas físicos e foi muito intenso e conseguiu aproveitar as chances que teve para vencer o duelo.

A partida

Fritz começou jogando muito bem e aproveitando os erros do Nadal. Ele rapidamente abriu 4/0 e sacou em 5/2 para fechar o set. Acabou sendo quebrado, mas quebrou o espanhol mais uma vez no game seguinte e venceu por 6/3.

A segunda parcial foi bastante equilibrada. Rafa conseguiu uma quebra no terceiro game, mas sua vantagem durou pouco. O norte americano deixou tudo igual no game seguinte. Sem mais quebras, o set foi ser decidido no tiebreak, onde novamente Fritz aproveitou os erros do espanhol e venceu por 7-5.

O que vem por aí

Após o título, Fritz vai assumir a inédita 13ª colocação no ranking da ATP. Ele retorna às quadras já nessa semana para participar do Masters 1000 de Miami. Nadal, como já havia anunciado, não vai jogar nessas próximas semanas e retorna no Masters 1000 de Monte Carlo, na abertura da temporada de saibro.