Número 1 do mundo, Ashleigh Barty anuncia aposentadoria do tênis aos 25 anos

O circuito profissional de tênis recebeu uma notícia surpreendente na noite desta terça-feira (22). Aos 25 anos, a atual número 1 da WTA Ashleigh Barty anunciou sua aposentadoria.

A tenista concedeu entrevista à ex-tenista australiana e amiga Casey Dellacqua, e depois divulgou o vídeo da mesma em suas redes sociais. Ela se emocionou ao final da conversa e revelou na legenda que uma entrevista coletiva será feita nesta quarta (23).

Segundo Barty, sua aposentadoria se deve por já se sentir completamente realizada pelo que fez no tênis. Após Wimbledon, a jogadora diz ter atingido seu sonho máximo no circuito e que busca agora conquistar outros objetivos.

"É difícil de dizer isso em voz alta, mas eu estou feliz e empolgada com essa decisão. Eu sei que é a mais correta para mim como pessoa, nesse momento. (...) Quando conquistei Wimbledon, cheguei aonde queria chegar em minha carreira, e depois não senti mais a mesma adrenalina ao seguir no circuito (...) Quero buscar outros sonhos agora", comentou.

Barty revelou que não se vê mais com a energia necessária para seguir jogando, mas que isso lhe deixa satisfeita. "Sucesso para mim é saber que eu dei tudo de mim para chegar aos objetivos e estou realizada pois eu fiz isso para esse belo esporte. Eu continuarei amando o tênis, mas está na hora de eu me realizar em outras partes da minha vida, em casa, com a minha família, e não viajando o tempo todo", disse.

Carreira

A australiana venceu as 11 últimas partidas que disputou. Barty deixa o circuito profissional de tênis no topo do ranking da WTA, e logo após um título de Grand Slam, conquistado em casa, no Australian Open em janeiro. Ela é apenas a quarta tenista a fazer isso até hoje na era aberta, ao lado de Flavia Pennetta (venceu US Open em 2015), Marion Bartoli (venceu Wimbledon em 2013) e Ann Jones (venceu Wimbledon, em 1969).

A australiana conquistou 15 títulos de simples, incluindo três Grand Slams (Australian Open, Wimbledon e Roland Garros) e um WTA Finals. Ela também levantou 12 troféus de duplas ao lado de diferentes parceiras.