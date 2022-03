Bia Haddad supera início duro, bate Párrizas-Diaz e avança para enfrentar Sakkari em Miami

Na primeira rodada do WTA 1000 de Miami, a brasileira #62 Beatriz Haddad Maia avançou a segunda fase ao passar pela espanhola #49 Nuria Párrizas-Dias por 2 sets a 0, parciais do 7/6 e 6/2, nesta terça-feira (23). Foi a primeira vitória da número 1 do Brasil contra uma jogadora do top 50 na temporada. Ela busca fazer uma boa campanha para se aproximarem cada vez mais de debutar nessa faixa do ranking.

Com fragilidades em seu serviço, Bia começou dando oportunidades a rival, que eram compensadas pela agressividade da brasileira em suas devoluções. Em meio a algumas trocas de quebras, Haddad Maia chegou ao nono game com 5/3 no placar e com o saque em mãos, mas não só desperdiçou, como perdeu os três games seguintes.

Párrizas-Diaz teve a chance de sacar para o set em 5/6, mas assim como a carioca, também não a aproveitou, e foi decidido apenas no tiebreak. Bia Haddad não deu chances dessa vez e marcou 7-2 para confirmar o primeiro set.

Na segunda parcial, mais segura, Bia venceu 81% dos pontos quando sacou com o primeiro serviço, sofreu apenas uma quebra e conquistou três, mesmo número do primeiro set, e marcou 6/2 para confirmar o triunfo.

O que vem por aí

Agora, o próximo desafio de Bia Haddad no Miami Open será diante da #3 Maria Sakkari, finalista do Masters 1000 de Indian Wells na última semana, que estava de folga na primeira rodada.