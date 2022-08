Alcaraz vence Zeppieri nas semis em Umag e vai assumir quarta colocação no ranking

Na tarde deste sábado(30), o espanhol #5 Carlos Alcaraz venceu o italiano #168 Giulio Zeppieri numa dura batalha de quase três horas com parciais de 7/5 4/6 6/3 em 2h55. Com a vitória, o espanhol, atual campeão do torneio vai ter a chance de conquistar o bicampeonato do ATP 250 de Umag.

A partida

Alcaraz conseguiu uma quebra logo no inicio para abrir vantagem. Mas o italiano se manteve vivo no set ao devolver a quebra no oitavo game. A grande sensação da temporada usou sua experiência para quebrar mais uma vez o italiano e vencer por 7/5.

Em um segundo set muito equilibrado, Zeppieri conseguiu quebrar o espanhol no décimo game e venceu o set por 6/4.

No terceiro e decisivo set, Alcaraz novamente aproveitou sua experiência e rapidamente abriu 3/0. Ele se manteve na frente até o fim para fechar em 6/3.

O que vem por aí

Na final, Alcaraz vai enfrentar outro italiano, o #10 Jannik Sinner na busca do título.