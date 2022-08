De Minaur sobra contra Brooksby e vence ATP de Atlanta pela segunda vez

O #23 Alex De Minaur conquistou seu sexto título na carreira batendo na decisão o #43 Jenson Brooksby na decisão do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos. O australiano anotou duplo 6/3 na final deste domingo (31).

Com o título e os pontos, De Minaur deve subir para 21ª colocação na próxima atualização do ranking, ficando perto de entrar no top 20. Por outro lado, Brooksby, 21 anos, segue sem um título na carreira, com três derrotas em três finais.

De Minaur domina e é bi em Atlanta

Com começo equilibrado e nervoso, Brooksby foi quem teve as primeiras chances de sair a frente no jogo e desperdiçou dois break points logo no terceiro game. Depois, De Minaur aproveitou a primeira e única que teve no set para conseguir sua quebra no sexto game e encaminhar a vitória na parcial.

Confiante, o australiano passou a jogar mais leve no segundo set. Apesar de ter sofrido uma quebra, a única de Brooksby no confronto, conseguiu outras três, repetindo o 6/3 da primeira parcial e confirmando seu segundo título em Atlanta.

"Eu gostaria de agradecer à torcida", disse De Minaur durante a cerimônia do troféu. “Vocês foram incríveis. Eu não sou um local, mas vocês com certeza me fizeram sentir como um, então realmente agradeço o apoio”.