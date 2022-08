Sem sustos, Rublev vence Draper e vai às oitavas em Washington

Em atuação sem grandes sobressaltos, #8 Andrey Rublev venceu o #81 Jack Draper, por 2 sets a 0, no ATP 500 de Washington. A partida, válida pela segunda fase do certame, foi realizada nesta terça-feira (02).

O primeiro período foi encerrado com vitória do primeiro cabeça de chave por 6/4, com 6/2 no segundo. A partida teve, ao todo, 1h24 de duração.

Domínio russo

Desde os primeiros momentos da peleja, o britânico teve dificuldades para sacar. No terceiro game, foram 12 pontos e dois break points recusados antes que ele vencesse; nos quinto e sétimo, oito pontos - com um break point refutado no último da sequência. No nono momento, enfim, Rublev, rejeitou Draper, em mais oito pontos e no quarto break point. Logo na sequência, o russo fechou a contagem em 6/4.

Logo no terceiro game do segundo set, Draper foi novamente rejeitado. Depois uma sequência de dois momentos longos. No quarto, oito pontos e dois break points refutados por Rublev; na sequência, 14 pontos sacados pelo britânico, que foi refutado no sétimo game.

Próximos jogos

Nas oitavas de final do Citi Open, Rublev enfrentará o vencedor do confronto entre os estadunidenses #105 Jack Sock e #32 Maxime Cressy.