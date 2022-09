Itália derrota Argentina e garante vaga na fase decisiva da Copa Davis

Após vencer a Croácia por 3 a 0, a Itália enfrentou e venceu nesta sexta-feira (16) a sua principal concorrente no grupo, a Argentina, em jogos válidos pelo grupo A do Davis Cup Finals, em solo italiano.

O #15 Matteo Berrettini derrotou #37 Sebastian Baez com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h12. O italiano #11 Jannik Sinner garantiu a vitória ao bater o argentino #27 Francisco Cerúndolo por 7/5, 1/6 e 6/3, em 2h36.

Por fim, Gonzalez/Zeballos, já sabendo da derrota da Argentina no confronto, venceram Bolelli/Fognini com parciais de 7/5 2/6 6/3 em 2h22.

