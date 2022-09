Alcaraz volta às quadras com derrota para Aliassime, e Canadá bate Espanha na Copa Davis

Cinco dias após vencer o US Open e assumir a liderança do ranking mundial, o #1 Carlos Alcaraz voltou às quadras com derrota nesta sexta-feira (16). O espanhol perdeu de virada para o #13 Félix Auger-Aliassime, parciais de 6/7(3), 6/4 e 6/2, em quase três horas, em Valencia, no confronto entre Espanha e Canadá pela Copa Davis.

Este foi o segundo confronto entre eles, e a segunda vitória de Auger-Aliassime. O canadense esteve em dia inspirado, somou quase o dobro de winners - 39 a 21 -, incluindo 16 aces, e cometeu somente 18 erros não-forçados, três a menos que Alcaraz.

"É uma grande vitória para mim e para o time. Para mim, porque ele é o número 1, claro. Mas ele fez um grande esforço, então temos que respeitá-lo por atravessar o Atlântico e vir aqui jogar, crédito para ele. Acho que fui um pouco melhor no terceiro set e entreguei tudo", disse Aliassime, que bateu um líder do ranking pela primeira vez.

Aliassime brilha também nas duplas para garantir triunfo canadense

A partida que abriu o confronto pelo grupo B terminou com vitória de virada do espanhol #21 Roberto Bautista-Agut sobre o #141 Vasek Pospisil, parciais de 3/6, 6/3 e 6/3, em 2h18. Este foi o quinto encontro entre eles, com a quarta vitória de Bautista-Agut.

O confronto, portanto, foi decidido nas duplas. Auger-Aliassime/Pospisil voltaram à quadra e precisaram de mais de duas horas para superar Marcel Granollers e Pedro Martínez em três sets, parciais de 6/4, 4/6 e 7/5, garantindo o triunfo canadense.

Classificação e próximos confrontos

Com a vitória canadense, que já tem dois triunfos, o grupo fica todo embalado. Sérvia e Espanha tem uma vitória cada, enquanto a Coreia do Sul perdeu ambos os confrontos. Duas equipes avançam para a fase final da competição, que acontece em novembro.

Neste sábado (17), Sérvia e Canadá se enfrentam. Já no domingo (18), Espanha e Coreia do Sul fecham a disputa do grupo B.