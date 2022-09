Croácia vence Argentina e segue com esperanças de se classificar na Copa Davis

Neste sábado(17), a Croácia bateu a Argentina por 3 a 0 no confronto pela última rodada da fase de grupos da Copa Davis. Com vitórias de de #164 Borna Gojo sobre o #37 Sebastian Baez, do #26 Borna Coric contra o #27 Francisco Cerúndolo. Os croatas também venceram a partida de duplas com Mektic/Pavic contra Gonzalez/Zeballos.

Gojo x Baez

Na primeira partida do dia tivemos um duelo muito equilibrado. Gojo começou a partida com mais intensidade e dominou o argentino. Ele quebrou o adversário duas vezes e fechou o set em 6/1.

Na segunda parcial, Baez se recuperou e venceu por 6/3. Deixando tudo igual na partida. O croata voltou melhor para o terceiro, conseguiu quebrar o argentino e devolveu o 6/3 sofrido no set anterior.

Coric x Cerundolo

Na segunda partida do dia, o campeão do master 1000 de Cincinnati venceu em dois sets para dar a vitória para a croácia.

Coric venceu o primeiro set por 6/4. Após conseguir uma quebra de vantagem, ele administrou a vantagem para fechar a parcial.

O segundo set, foi bastante equilibrado. Com uma quebra para cada lado, o set foi ser decidido no tiebreak. Coric venceu por 8 a 6 para vencer o duelo.

Mektic/Pavic x Gonzalez/Zeballos

Na partida de duplas, os croatas dominaram o primeiro set e venceram por 6/1. No segundo set, os argentinos conseguirm equilibrar, mas não foi o suficiente para vencer o duelo. Mektic/Pavic venceram por 7/5 para vencer o duelo.

O que vem por aí

Com a vitória, os croatas estão contando com uma vitória da italia sobre a suécia para conseguir se classificar para a fase mata-mata.

Os argentinos estão eliminados.