Com Alcaraz, Espanha atropela Coreia do Sul e se classifica à fase final da Copa Davis

Após derrota para o Canadá na segunda rodada, a Espanha tinha a obrigação de vencer a Coreia do Sul na última rodada do grupo para conseguir a avançada a fase final da Copa Davis, que será disputada em casa. Sem muito sustos, os espanhóis fizeram 3 a 0 sobre os sul-coreanos, confirmando a vaga na fase decisiva juntamente com o Canadá - Sérvia e Coreia ficaram pelo caminho.

O grande destaque espanhol no embate ficou por conta do #1 Carlos Alcaraz. Todos os olhos do mundo estão sobre o jovem, que disputou suas primeiras partidas como número 1 no mundo, e conseguiu hoje sua primeira vitória ocupando o posto máximo do ranking. Ele foio responsável pela classificação espanhola, fazendo 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6, sobre o #74 Soonwoo Kwon.

Outros jogos

Antes, o #21 Roberto Bautista-Agut havia passado com ainda mais tranquilidade sobre #467 Seong-chan Hong, com parciais de 6/1 e 6/3.

Com o confronto já definido, coube aos duplistas Granollers/Martinez fecharem o 3 a 0, batendo Nam/Song por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 6/1.