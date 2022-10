Pegula domina Sakkari na final em Guadalajara e conquista primeiro WTA 1000

A americana #5 Jessica Pegula conquistou o título do WTA 1000 de Guadalajara, após bater a grega #6 Maria Sakkari por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, após 1h11, na noite deste domingo (23). Apesar de figurar no top 20 do mundo desde a temporada passada, este foi apenas o segundo título da carreira da americana, o primeiro desta grandeza.

Em quadra, Sakkari sofreu com o desgaste físico, já que horas antes teve que entrar em quadra para disputar a semifinal diante da tcheca Marie Bouzkova. Aproveitando-se disso, Pegula conseguiu duas quebras no primeiro set e anotou a vitória no set inicial por 6/2.

Não dá para dizer que apenas a condição física da adversária foi responsável pela vitória de Pegula, já que a americana foi muito bem em seus atributos, como por exemplo os quase 80% de aproveitamento dos pontos disputados em seu primeiro serviço.

A boa aparição permitiu mais três quebras de serviço para Pegula no segundo set, o que foi crucial para garantir a vitória por 2 sets a 0.

Sequência da temporada

Com o título do Guadalajara Open, Pegula assume pela primeira vez a terceira posição no ranking mundial, enquanto Sakkari segue com um retrospecto ruim em finais - uma vitória, em Rabat 2019, e seis derrotas, quatro neste ano.

As duas agora seguem para a disputa do WTA Finals, que acontece a partir do próximo dia 31, em Fort Worth, no Texas/EUA.