Dimitrov supera Thiago Monteiro em sets diretos na estreia do ATP 500 de Viena

O #32 Grigor Dimitrov está na segunda rodada do ATP 500 de Viena, na Áustria. Nesta terça-feira (25), o búlgaro derrotou o brasileiro #66 Thiago Monteiro na estreia por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Vindo do qualifying, o cearense tentava retornar à segunda fase de um torneio ATP. Ele perdeu na primeira em Estocolmo na semana passada para Holger Rune. Em Gijón, logo antes, perdeu para Benjamin Bonzi nas oitavas de final.

Dessa vez, Monteiro foi derrotado pelo ex-top 3 da ATP. A partida foi equilibrada no geral, mas Dimitrov foi ligeiramente superior no aproveitamento nos pontos e isso fez a diferença. O brasileiro cedeu break points em apenas três games, mas acabou sendo quebrado em dois deles, enquanto o búlgaro não esteve em apuros em nenhum dos seus serviços.

O vencedor teve dez a nove em aces e 25 a 16 em bolas vencedoras. Além disso, seu sucesso com o primeiro saque ficou em 85% e o segundo em 71%, enquanto o oponente registrou 75% e 44% nos mesmos quesitos, respectivamente.

As duas quebras a favor do búlgaro, uma em casa set, vieram logo no início das etapas. Monteiro tentou de tudo para se recuperar, mas conseguiu sempre no máximo dois pontos no saque do adversário. E assim, a vantagem foi mantida e a vitória garantida para Dimitrov.

O que vem por aí

Essa foi a primeira partida de Grigor Dimitrov contra Thiago Monteiro. O primeiro avança agora para tentar igualar o seu histórico no sexto jogo contra o #8 Andrey Rublev, cabeça de chave 3. O russo eliminou o #21 Diego Schwartzman na estreia por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

O último duelo entre o russo e o búlgaro foi pelas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells desse ano, e o primeiro venceu por 2 a 0.