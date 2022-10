Shapovalov derruba Fritz nas oitavas em Viena; Medvedev e Tsitsipas avançam

Em duelo pesado nas oitavas de final do ATP 500 de Viena, o #19 Denis Shapovalov derrotou o #10 Taylor Fritz nesta quarta-feira (26). O canadense fechou a partida com parciais de 6/1, 4/6 e 6/3, em 1h40, e agora lidera o confronto direto contra o estadunidense por 5 a 2.

O primeiro set foi de domínio absoluto de Shapovalov, que só perdeu um ponto no saque e oito no total. Em 21 minutos, ele fez 6/1. Já no segundo, Fritz subiu o nível no serviço, venceu 88% de pontos com o primeiro saque, não enfrentou break points e, com a quebra decisiva no nono game, igualou a disputa.

Já a parcial decisiva teve games majoritariamente curtos, com Shapovalov retomando a dominância no serviço. No quarto game, Fritz enfrentou um deuce e, no sexto, após salvar um break point, acabou perdendo o saque. Foi o suficiente para o canadense estabelecer e segurar a vantagem até o fim.

O próximo rival de Shapovalov no torneio austríaco será o #26 Daniel Evans, que vem de vitória tranquila sobre o #18 Karen Khachanov. O britânico venceu três dos quatro confrontos anteriores.

Medvedev atropela e marca encontro com Thiem

Ainda pela primeira fase em Viena, o #4 Daniil Medvedev venceu com facilidade duelo inédito contra o ex-top 20 e atual #94 Nikoloz Basilashvili em pouco mais de uma hora, com duplo 6/2.

Medvedev fechou a partida com dez aces, 81% de pontos vencidos com o primeiro saque e apenas três com o segundo. O ex-número 1 do mundo não enfrentou nenhum break point e converteu os quatro que oportunizou no serviço de Basilashvili. Esta foi a nona derrota do georgiano nos últimos dez jogos.

O próximo rival de Medvedev é o dono da casa #113 Dominic Thiem, que venceu duelo dramático de quase três horas contra o #30 Tommy Paul na estreia. Thiem lidera o confronto direto por 3 a 2.

Tsitsipas segue para revanche contra Coric

O #5 Stefanos Tsitsipas também estreou com vitória nesta quarta (26) e derrotou o dono da casa #155 Dennis Novak com parciais de 7/6(2) e 6/2, em 1h30.

Novak chegou a ter uma quebra de vantagem no primeiro set, quando venceu de 0-40 em um serviço de Tsitsipas, mas acabou perdendo o saque logo na sequência. No tiebreak, o grego dominou e, na segunda parcial, manteve o alto nível e confirmou o favoritismo.

Nas oitavas do Erste Bank Open, Tsitsipas encara o #27 Borna Coric, que vem de triunfo em três sets sobre o #69 Quentin Halys. Os dois se enfrentaram recentemente nas semis do Masters 1000 de Cincinnati, quando o croata conseguiu uma de suas grandes vitórias no caminho para o maior título de sua carreira.