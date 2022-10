Medvedev confirma favoritismo contra Thiem em Viena

Nesta quinta-feira (27), o #4 Daniil Medvedev e o #113 Dominic Thiem se enfrentaram na segunda rodada do ATP 500 de Viena. Medvedev confirmou o favoritismo e tirou o dono da casa do torneio em dois sets vencendo por 2 a 0 com parciais iguais de 6/3 e 6/3.

No primeiro set, os três primeiros sets indicavam um jogo de equilíbrio, até que em uma bola que poderia ser um winner espetacular que definiria tudo, Thiem mandou a bola muito longe, se recuperou, mas abriu a porteira para um total de quatro break points que eventualmente levaram à quebra, Medvedev não só confirmou seu game de serviço, como quebrou outra vez o saque do austríaco. Uma dupla falta de Medvedev deu a esperança de uma quebra à Thiem, mas foi rapidamente abafada por um ace.

No set final, Medvedev não precisou ser brilhante (apesar de ter colocado bolas espetaculares) a estratégia era clara de colocar sempre mais uma bola em quadra e esperar o erro do austríaco, que se empilharam pois Thiem tentava “resolver” as trocas e acabava mandando as bolas para longe. Assim, os dois tiveram o mesmo número de winners (21 para cada), mas Thiem teve 23 erros não forçados, contra 12 do russo. Vitória com firmeza para decepção da arena lotada que torcia por Thiem.

O que vem por aí

O russo enfrentará nas quartas de final #29 Francisco Cerundolo ou #12 Jannik Sinner. Medvedev ainda não está oficialmente classificado para o ATP Finals, mas está às portas e pode entrar com boa performance neste torneio.