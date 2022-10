Dimitrov surpreende e elimina Rublev nas oitavas de Viena

O #32 Grigor Dimitrov garantiu vaga nas quartas de final do ATP 500 de Viena, na Áustria, e com uma bela vitória. Nesta quinta-feira (27), ele derrotou o #8 Andrey Rublev por 2 a 0 pelas oitavas, com parciais de 6/3 e 6/4.

Rublev era o cabeça de chave número 3 do torneio e um dos favoritos ao título. Porém, acabou sucumbindo diante de Dimitrov em um dia muito agressivo e preciso ao mesmo tempo. O russo não conseguiu se impor em momento algum.

O búlgaro dominou com oito a cinco em aces, 25 a dez em winners e cinco a sete em erros não-forçados. Ele também teve excelentes 95% de aproveitamento com o primeiro saque e 55% com o segundo, enquanto o oponente anotou 64% e 48% nos mesmos números, respectivamente.

Na primeira etapa, houve três quebras seguidas após o primeiro game. Duas delas foram a favor de Dimitrov. Ele manteve o seu serviço quase que de forma perfeita depois, com apenas um ponto perdido em cada um, e fechou a parcial sem problemas.

O segundo set foi bastante equilibrado, mas o búlgaro conseguiu a vantagem de uma quebra novamente, sem perder games no seu saque dessa vez. A liderança veio após o 2/2 e foi mantida até o final, para sacramentar a vitória.

Com esse resultado, Rublev e Dimitrov igualam o seu histórico de confronto direto em 3 a 3. A última partida havia sido pelas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells desse ano e o russo venceu por 2 a 0.

O que vem por aí

Na próxima rodada, Grigor Dimitrov irá encarar o #58 Marcos Giron. Ele também eliminou um cabeça de chave nas oitavas, sendo o #13 Cameron Norrie, sétimo favorito. O placar foi de 2 a 0 também.

O britânico tem vantagem no histórico contra o búlgaro por 2 a 1. O último confronto entre eles aconteceu pela primeira rodada de Queen's desse ano e Dimitrov ganhou de virada em três sets.