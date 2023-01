Gauff brilha contra Kovinic e vai à final do WTA 250 Auckland

Pela semifinal do WTA 250 de Auckland, a #7 Coco Gauff confirmou o favoritismo diante da #60 Danka Kovinic e avançou à sua quarta decisão na carreira. A cabeça de chave 1 venceu com parciais de 6/0 e 6/2, em 1h13, neste sábado (7).

Este foi o primeiro dia desde o começo do torneio em que os jogos não foram interrompidos pela chuva. Desde segunda, a chuva vem atrapalhando bastante a competição e boa parte dos jogos foram jogados em quadras indoor sem torcida.

A americana, que segue sem perder sets no torneio, foi dominante do começo ao fim, variando seus golpes e forçando Kovinic a se defender e errar quando pressionada. No primeiro set, a montenegrina fez apenas três winners contra 12 erros não-forçados.

Destaque para o saque de Gauff, que está se tornando sua principal arma. Nesta semana, a americana já anotou 20 aces em quatro partidas e, contra Kovinic, colocou 80% do primeiro saque na quadra.

O que pode complicar um pouco a vida da cabeça de chave número 1 é a pressão nos games em que ela recebe. Contra Kovinic, a jovem de 18 anos teve 15 break points mas só converteu seis. Contra Zhu, teve 13 e só aproveitou três. Tais momentos contra jogadoras que cedem menos break points podem ser cruciais, já que farão com que Gauff não consiga quebrar o serviço das adversárias com tanta frequência.

Buscando seu terceiro título da carreira, Coco Gauff enfrenta a surpreendente #130 Rebeka Masarova, que veio do qualifying e já venceu seis jogos no ASB Classic. A espanhola derrotou a #95 Ysaline Bonaventure em sets diretos na semifinal.