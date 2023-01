Sabalenka supera Noskova em Adelaide e quebra jejum de quase dois anos sem títulos

Após encerrar o ano passado com a terceira derrota seguida em finais, a #5 Aryna Sabalenka quebrou o jejum de títulos logo no primeiro torneio de 2023. A belarussa venceu por 2 sets a 0 a qualifier #102 Linda Noskova na decisão do WTA 500 de Adelaide neste domingo (8), com parciais de 6/3 e 7/6(4), em 1h46.

Noskova vinha de seis vitórias seguidas, derrubando Kasatkina, Azarenka e Jabeur no caminho até sua primeira final em nível WTA na carreira, mas não resistiu à Sabalenka. A belarussa não foi quebrada nenhuma vez na partida, conseguiu 12 aces e um incrível aproveitamento de 94% de pontos no primeiro saque, apesar de encaixado apenas 42% deles.

Este foi o 11º título de Sabalenka na carreira, o primeiro desde o WTA 1000 de Madrid em maio de 2021 e também o primeiro na Austrália. Curiosamente, ela inicia um ano com um troféu pela terceira vez na carreira, repetindo 2019 (Shenzhen) e 2021 (Abu Dhabi).

"Acho que sou uma jogadora diferente agora. Talvez um pouco mais esperta, um pouco mais calma em quadra. Um pouco de tudo mudou", analisou Sabalenka.

O outro lado da final

Apesar da decepção da derrota na final, Noskova sai de Adelaide com grandes marcas. Com a campanha, a tcheca de 18 anos se aproxima do top 50 do ranking mundial e agora é a segunda melhor tenista nesta faixa de idade, atrás apenas de Cori Gauff.

Nesta semana, Noskova disputa o qualifying do Australian Open. Ela é a cabeça de chave 2 e estreia diante da #195 Katherine Sebov.