Tsitsipas segura reação de Sinner, vence após quatro horas e vai às quartas no Australian Open

O #3 Stefanos Tsitsipas está nas quartas de final do Australian Open, mas precisou lutar muito para isso. O grego ficou mais de quatro horas em quadra neste domingo (22) para derrotar o #16 Jannik Sinner pelas oitavas de final.

A partida teve placar de 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 3/6 e 6/3. Tsitsipas não havia perdido um set sequer no seu caminho até as oitavas e tudo parecia se encaminhar para isso novamente após as duas primeiras etapas. Sinner, porém, não entregou fácil.

Nos dois primeiros sets, o grego foi mais firme e mandou nos pontos com fortes golpes de forehand. Depois, o italiano se pôs de volta no jogo com ótimo jogo da linha de base e variação, abusando de drop shots. E, no fim, prevaleceu quem estava mais inteiro na etapa decisiva.

Os números mostram o equilíbrio do duelo e como ele foi decidido nos detalhes. Sinner, inclusive, foi melhor em boa parte das estatísticas, como em winners (54 a 48), menos duplas faltas (54 a 55) e aproveitamento de primeiro saque (72% a 68%). O número 4 da ATP enquanto isso foi superior em aces (12 a 11) e sucesso com o segundo serviço (54% a 52%).

Tsitsipas venceu o primeiro e segundo sets com duas quebras a seu favor e uma contra, em cada. Já o italiano, garantiu suas etapas com vitória única no serviço do oponente; cenário que foi depois repetido pelo grego na quinta parcial para fechar a conta.

Esse foi o sexto confronto entre os dois até hoje e, apesar do equilíbrio na partida deste domingo, o tenista de maior ranking tem grande vantagem. São cinco vitórias e uma derrota para ele agora. A última partida entre eles havia sido pelas quartas de final do Masters 1000 de Roma em 2022, que teve triunfo do grego por 2 a 0.

Sequência do torneio

Stefanos Tsitsipas irá encarar o #71 Jiri Lehecka na próxima fase. O tcheco surpreendeu, venceu de virada e eliminou o #7 Felix Auger-Aliassime nas oitavas por placar de 3 a 1.