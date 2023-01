Sabalenka faz ótima partida e elimina Bencic no Australian Open

A #5 Aryna Sabalenka se classificou às quartas de final do Australian Open, após esperado duelo contra a #10 Belinda Bencic nesta segunda-feira (23). A partida durou 1h27 e acabou com a vitória da belarussa por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

A vencedora precisou virar um 4/2 no primeiro set. Bencic teve seu saque quebrado no último game, depois de cometer uma dupla falta.

Sabalenka e Bencic fizeram quatro aces cada. A belarussa teve um percentual de 61% no primeiro serviço, ganhou 76% dos pontos no primeiro saque, 67% no segundo e fez 32 winners.

Já a suíça cometeu oito duplas faltas, conseguiu 54% de percentual no primeiro saque, ganhou 61% dos pontos no primeiro saque e 50% no segundo.

Sabalenka foi mais consistente durante a partida e fez uma ótima exibição. Dos últimos 14 games, acabou vencendo 11. É a primeira vez que a tenista se classifica para as quartas de final do Australian Open. Ao todo, ela soma oito vitórias no ano e nenhuma derrota. Além disso, não perdeu um único set sequer.

Sequência do torneio

Aryna Sabalenka é uma das grandes favoritas ao título do torneio. Ela irá encarar na próxima fase a #64 Donna Vekic, que vem de vitória sobre a jovem #82 Linda Fruhvirtova.