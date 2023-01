Korda abandona por lesão, e Khachanov segue às semis do Australian Open

O #18 Karen Khachanov se classificou às semifinais do Australian Open. Ele vencia o #29 Sebastian Korda nesta terça-feira (24), quando o estadunidense se retirou por lesão após 1h50 de confronto. O jogo estava 2 sets a 0, parciais de 7/6 e 6/3, para o russo, que ainda tinha 3/0 no terceiro set.

O início do Khachanov foi avassalador. O russo sacou muito bem e abriu boa vantagem no primeiro set. Korda conseguiu quebrar o saque do adversário e complicou o set, que acabou sendo definido apenas no tiebreak.

Korda encantou a todos com ótimas exibições, eliminando Medvedev e Hurkacz, porém, contra Khachanov, foi muito aquém do esperado. Desde o momento que ele ficou com o pulso enfaixado, demonstrou dificuldades de conseguir definir as jogadas.

Já Khachanov fez uma excelente partida. O russo venceu 80% dos pontos disputados com o primeiro saque e fez 12 aces. Além disso, cometeu 18 erros não-forçados e conseguiu fazer 27 winners. É a primeira vez que ele chega nas semifinais da competição.

Sequência do torneio

Khachanov irá encarar na próxima fase o vencedor do jogo entre Jiri Lehecka e Stefanos Tsitsipas.