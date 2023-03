Ex-top 10, Bautista Agut recebe wildcard para o Millennium Estoril Open

Roberto Bautista Agut foi contemplado com um dos três convites para o quadro principal do Millennium Estoril Open — o maior evento do tênis em Portugal, organizado entre 1 e 9 de abril nas instalações do Clube de Ténis do Estoril. A presença na oitava edição do evento marca o regresso do conceituado espanhol será uma boa chance do atleta voltar aos melhores dias da carreira.

“Estamos muito contentes por poder contar com o Roberto Bautista Agut, um tenista que já fez parte dos 10 melhores do mundo e cujo fantástico currículo fala por si. É sem dúvida um grande nome do ténis espanhol e mundial e cuja qualidade os adeptos vão poder testemunhar ao vivo, pela primeira vez, no Estoril”, frisou João Zilhão, diretor do Millennium Estoril Open.

Bautista Agut já conquistou 11 títulos na carreira – dois dos quais no ano passado – e esteve ainda em outras tantas finais do ATP Tour – incluindo a final do Masters 1000 de Shanghai, em 2016. Outros pontos altos da carreira foram as presenças nas meias-finais de Wimbledon e nos quartos-de-final no Open da Austrália, ambas em 2019, ano em que atingiu o 9º lugar do ranking mundial. Foi também nesse ano um dos grandes responsáveis da vitória da Espanha na Copa Davis, ao derrotar Felix Auger-Aliassime na final.

“Estou muito entusiasmado por competir no Millennium Estoril Open e gostaria de agradecer ao diretor do torneio, João Zilhão, por esta oportunidade e pelo wild-card. Estou realmente ansioso para começar minha temporada de terra batida aqui, esperando também ter algum tempo para descobrir as belas paisagens e desfrutar da boa gastronomia. Espero competir ao mais alto nível perante os meus adeptos portugueses e todos os espanhóis que lá estarão para nos apoiar”, disse Bautista Agut.