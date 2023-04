Pedro Sousa anuncia aposentadoria do tênis e recebe homenagem no Estoril Open

Recordista de participações, o português #475 Pedro Sousa encerrou esta terça-feira a oitava e última passagem pelo Millennium Estoril Open. O adeus até esteve próximo de voltar a ser adiado, mas não conseguiu gerir a vantagem diante de #91 Luca Van Assche e com isso, ditou o fim do percurso do lisboeta em torneios de nível ATP, uma vez que pretende encerrar a sua carreira de tenista profissional em duas semanas.

Após o jogo, ele foi chamado ao Estádio Millennium, onde a organização do torneio preparou uma bonita homenagem para o tenista português. João Sousa, Rui Machado, Nuno Borges, Francisco Cabral, entre outros também entraram na quadra para a despedida de Pedro Sousa do Estoril.

O sonho de Sousa seria retirar-se somente no Lisboa Belém Open, mas o seu físico irá antecipar o adeus das quadras. “A ideia seria terminar no Lisboa Belém Open [no seu clube, o CIF], mas não vou chegar lá [é em outubro]. Por isso em princípio devo acabar em Oeiras.”

Por fim, o lusitano afirmou que teve uma carreira sólida no circuito mundial.

"Claro que cometi erros como toda a gente cometeu, claro que poderia ter melhorado um par de coisas ou ter feito um par de coisas diferentes que não fiz, mas naquela altura era o que me parecia certo, por isso não há arrependimentos. Fui o que consegui. Tenho orgulho na minha carreira: fui top 100, fui número um português, fui aos Jogos Olímpicos [Tóquio2020], fiz uma final no ATP [Buenos Aires 2020], ganhei oito challengers e estou orgulhoso com isso"

O Oeiras Open 125 acontece daqui a duas semanas, no Jamor.