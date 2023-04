Cecchinato faz grande jogo, vence Davidovich Fokina e está nas semis do Estoril Open

Direto de Estoril, Portugal

O italiano #96 Marco Cecchinato é o primeiro classificado para as semifinais do Millennium Estoril Open - ATP 250 do Estoril. O italiano venceu o espanhol #24 Davidovich Fokina por dois sets a zero com parciais de 7/6 e 7/5 em 2h08 minutos.

O primeiro set foi do italiano. Após muito equilíbrio, onde ambos conseguiram usufruir bem dos serviços, Cecchinato conseguiu, no 12º game, quebrar Fokina. O itálico chegou a ter um triplo break-set point. O espanhol chegou a salvar dois, mas no terceiro, deixou a bola nas redes e 7/5 no placar em uma hora de jogo.

No segundo set, o jogo voltou ao mesmo modelo. Entretanto, a primeira quebra veio mais cedo. Davidovich foi quebrado por Cecchinato no sexto game, abrindo 4/2 no placar. Em seguida, Marco confirmou o seu serviço, abrindo 5/2. Após Fokina confirmar, o italiano chegou a ter um match-point, que foi salvo pelo espanhol no 40-40. Em seguida, com um belo smash e depois de uma longa troca de bolas, Cecchinato deixou na rede e foi quebrado, colocando fogo na partida. Em seguida, Fokina, mais confiante, tratou logo de empatar o jogo em 5/5. Após ambos confirmarem seus saques, o jogo foi para o tie-break.

No tie-break, a partida se desenhou novamente de forma equilibrada, com ambos os tenistas conseguindo quebras de serviço. Contudo, com a vantagem de 4-5, Fokina teve dois saques para fechar o set, mas foi duplamente vencido. Com mais um match-point, Cecchinato dessa vez não deixou passar e fechou em 7-5.

A apuração para as semifinais do torneio em Estoril é a primeira no circuito no circuito profissional desde o ATP 250 de Parma em 2021.