No embalo da torcida, Borges e Cabral avançam para às semis em Estoril

Direto de Estoril, Portugal

Atuais campeões, os portugueses Francisco Cabrale Nuno Borges qualificaram-se nesta sexta-feira (7) para as semifinais de duplas do Millennium Estoril Open. Eles vencerem o holandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald por dois sets a zero, om parciais de 6/3 e 7/6 (7-4), em 1h26 minutos.

Primeiros campeões portugueses de duplas do torneio, em 2022, Francisco Cabral e Nuno Borges estiverem sempre a frente no primeiro set. Empurrados pela torcida lusitana, que fez e faz muito barulho para os tenistas da casa, eles abriram logo um 3-0, colocando a situação mais complicada para Haase/Oswald. Eles exploram muito os erros do austríacos e fecharam

No segundo set, o jogo já foi bem mais equilibrado. Os europeus chegaram a colocar 1/3 no placar, mas os locais foram buscar, buscando já o break no game seguinte. O A partida foi se arrastando até o tie-break. Alternando muito em bons e maus momentos de cada um durante o jogo, os pares da casa conseguiram se impor no set decisivo, fechando em 7-4 e carimbando a vaga na próxima fase do torneio.

Na semifinal, neste sábado, a dupla portuguesa vai defrontar os belgas Joran Vliegen e Sander Gille, quartos cabeças de série e que não jogaram o seu compromisso das quartas de final, depois da desistência da dupla do moldavo Radu Albot e do romeno Victor Vlad Cornea.