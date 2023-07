Após meses de torneios e treinos, Fernando Yamacita embarca para a gira europeia

O brasileiro Fernando Yamacita já está em solo europeu para a disputa de vários torneios do circuito mundial do tênis. Ele jogará, essa semana, um M25 em Biella, na Itália. Ele pretende ficar cerca de um mês no continente.



O atleta ficou afastado praticamente dois meses das competições que valiam pontos na ATP, uma vez que o último torneio que ele disputou foi no fim de abril, em Mogi das Cruzes, no qual foi campeão na categoria de duplas.



Durante esse período, o brasileiro aproveitou para jogar alguns torneios com premiações monetárias com o objetivo de arrecadar fundos para passar um longo tempo no continente europeu, competindo semanalmente em torneios que dão pontos no ranking da ATP. Neste tempo um pouco mais afastado do circuito, Yamacita conquistou quatro títulos. Foram eles:



III Torneio Júlio Silva

III Copa Tupô de Tênis

II Bild Open de Tênis

II Campestre Open de Tênis



O jogador falou sobre esse período como “fundamental para preencher o calendário do tênis e se manter em alta”, além claro de garantir quantias importantes para custear a sua estadia na Europa.



“O foco nesse período foi reunir recursos financeiros para planejar as próximas giras profissionais. Também foi importante para mim estar sempre competindo contra outros tenistas, promovendo a competição dentro de mim. Isso é fundamental para o meu desenvolvimento e para o que eu penso para a minha carreira"