Duplas feminina e masculina do Brasil se classificam para disputar o título em Santiago

As duplas feminina e masculina do Brasil estão classificadas para a final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Com grandes atuações nas semifinais, Bruna Takahashi e Giulia Takahashi, no feminino, e, Hugo Calderano e Vitor Ishiy, no masculino, vão em busca da primeira medalha do tênis de mesa brasileiro nestes Jogos Pan-Americanos, a partir de 19h20 desta terça-feira (31).

Bruna e Giulia conquistam grande vitória

Na disputa de duplas femininas, um duelo de famílias, entre as irmãs Bruna e Giulia Takahashi e as irmãs porto-riquenhas Adriana e Melanie Diaz. As semelhanças se limitavam a experiência de cada uma e pelo fato de serem irmãs. Porém, enquanto as brasileiras passaram a jogar juntas recentemente e têm poucas conquistas como duplas, as adversárias da América Central já são consolidadas, atuais campeãs pan-americanas.

Na mesa, as brasileiras conquistaram uma vitória imponente, diante de adversárias favoritas. Um duelo duro, como seu viu no primeiro e terceiro sets, mas momentos de brilho puro, como no segundo set, onde as Takahashi dominaram a mesa. No quarto set, as porto-riquenhas foram mais eficientes. No quinto, as representantes do Time Brasil tiveram sangue frio e precisão no momento crucial da partida e conquistaram a vaga na decisão, marcada para 19h20, contra as norte-americanas Amy Wang e Rachel Sung, dupla feminina número 18 do mundo.

“A gente começou muito bem desde o primeiro set. Acho que foi um dos melhores jogos que eu fiz com a Giulia. A gente estava bem entrosada, conseguíamos ler a mente da outra, isso ajudou bastante, não só emocionalmente, mas taticamente também”, analisou Bruna, em entrevista ao Canal Olímpico do Brasil.

“Me sinto muito feliz jogando com ela, era o meu sonho desde pequenininha. Estou muito emocionada! É uma realização, ela me tranquiliza em todos os momentos. Vamos em busca do ouro”, disse Giulia, bastante sorridente ao falar sobre a possibilidade de jogar com a irmã neste Pan.

Dupla masculina também disputa título

Hugo Calderano e Vitor Ishiy também seguem adiante no torneio de duplas masculinas. Com grande atuação diante de uma das parcerias mais entrosadas das Américas, os chilenos Nicolás Burgos e Gustavo Gomez. Um jogo onde tiveram o domínio quase completo da primeira parte do jogo, tomaram um grande susto no quinto e sexto sets, mas venceram a semifinal por 4 a 2 (11/5, 14/16, 11/5, 11/6, 9/11 e 13/11).

A final de duplas masculinas está marcada para começar às 20h30 nesta terça e será contra os cubanos Andy Pereira e Jorge Campos.

Bruna e Calderano seguem no individual

O Brasil também teve bons resultados no individual e os dois principais atletas do país estão a um jogo do pódio. Bruna Takahashi passou pela equatoriana Angelica Arellano: 4 a 0 (12/10, 11/2, 13/11 e 11/4). Nas quartas de final, a número 23 do mundo pega a venezuelana Roxy Gonzalez, 484ª colocada na lista. O jogo acontece às 17h40 desta terça-feira.

No masculino, Hugo Calderano, quarto do ranking mundial, segue sua caminhada em busca do tricampeonato inédito dos Jogos Pan-Americanos. Nas oitavas, ele bateu o canadense Edward Ly, por 4 a 1 (11/6, 11/2, 10/12, 11/8 e 11/8). Seu próximo adversário, nas quartas de final, será o chileno Gustavo Gómez, às 18h30, também nesta terça-feira.

Os outros dois representantes do Brasil se despediram no individual. Giulia Takahashi foi superada pela mexicana Yadira Silva, por 4 a 2 (11/8, 8/11, 9/11, 11/2, 8/11 e 8/11). Vitor Ishiy caiu para o chileno Nicolás Burgos: 4 a 1 (6/11, 11/4, 11/13, 7/11 e 5/11).