Medalha de ouro no Pan-Americano, Paulo Taicher estreia com vitória no 37º Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

Medalha de ouro nas duplas e Bronze nas simples nosde 1999 em Winnipeg, no Canadá, o gaúcho de, fez, nesta terça-feira, sua estreia no circuito mundial Masters da Federação Internacional de Tênis. Ele venceu a primeira partida na categoria 45 anos do 37º Seniors Internacional de Tênis deO evento tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

Paulo jogou por quatro temporadas o circuito profissional até os 22 anos e optou por se aposentar após disputar três dos quatro Grand Slams (Australian Open,e o US Open) e conquistar as duas medalhas Pan-Americanas, o Ouro com André Sá na dupla e o Bronze em simples onde dividiu o pódio com David Nalbandian.

"Joguei profissional por quatro anos e no final da carreira tive o resultado expressivo no Pan-Americano e me mostrou que estava bom pra mim até ali e decidi sair um pouco do tênis, fazer coisas que não fazia antes. Sempre fui envolvido com o tênis dos dez até os 22. Fui estudar medicina em Canoas, me especializei em oftalmologia que é área da minha família. Era meio que meu destino", disse Taicher que tem um consultório , a Taicher Oftalmologia, onde trabalha com sua mãe, irmã e mais dois colegas.

Ele ficou alguns anos off do tênis e voltou a acompanhar após o nascimento do primeiro filho. Seus guris são federados, estão entre os melhores do estado, aproveita para treinar com eles e os acompanha em algumas viagens para academias de tênis fora do país.

A decisão de disputar o torneio gaúcho veio por um convite de um amigo paulista: "Tem um amigo que está jogando, o Rodrigo Suarez, joga o circuito Masters e vinha pra cá e decidi jogar uma dupla com ele e simples também, e também fazer uma resenha. Meu foco é na dupla, sempre gostei mais do que simples", conta.