Hugo Calderano e Vitor Ishiy ficam com prata, terceira medalha brasileira nos Jogos Pan-Americanos

O Brasil conquistou mais uma medalha de prata no tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Desta vez, nas duplas masculinas, com Hugo Calderano e Vitor Ishiy. Na noite desta terça-feira (31), eles foram superados na final pelos cubanos Andy Pereira e Jorge Campos, por 4 a 2 (11/5, 8/11, 8/11, 10/12, 11/8, 7/11).

A medalha foi a sexta de Calderano em Jogos Pan-Americanos e a segunda de Ishiy, que estreou nesta edição. E a terceira do Brasil na competição em Santiago, todas de prata – as outras foram nas duplas femininas e mistas.



O jogo começou favorável aos brasileiros, que venceram bem o primeiro set. Mas logo o entrosamento dos cubanos passou a fazer a diferença. Eles controlaram a partida a partir do segundo set e abriram 3 a 1. Calderano e Ishiy ainda reagiram na quinta parcial, mas Pereira e Campos voltaram a dominar o set seguinte e fecharam o confronto em 4 a 2.

“Foi muito bom jogar com o Hugo, número 4 do mundo. Sabíamos da responsabilidade. Infelizmente, não foi hoje que conseguimos conquistar o ouro”, disse Vitor Ishiy, após o confronto.

“Acho que faltou alguns detalhes em momentos importantes. Eles foram melhores, jogaram muito bem, méritos da outra dupla”, analisou Calderano.

Bruna e Calderano garantem medalhas no individual

A quarta-feira reserva muitas emoções para os brasileiros. Os dois principais atletas do país, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, garantiram vagas no pódio do individual nos Jogos Pan-Americanos. Será a sétima medalha de Calderano e Bruna na História dos Pans. E cada um pode marcar seu nome de uma forma diferente caso conquistem o ouro.

Se vencer o título, Hugo Calderano passa a ser o primeiro tricampeão masculino dos Jogos Pan-Americanos, tendo vencido em 2015 e 2019. Ele, Hugo Hoyama (campeão em 1991 e 1995) e o chinês naturalizado dominicano Lin Ju (vencedor em 2003 e 2007) são os recordistas. Bruna, por sua vez, pode se tornar a primeira mesa-tenista brasileira campeã individual dos Jogos.

Na tarde desta terça-feira, ambos passaram bem pelos seus adversários das quartas de final. Calderano venceu o chileno Gustavo Gómez em sets diretos (11/9, 11/7, 11/5 e 11/6). Bruna bateu a venezuelana Roxy Gonzalez por 4 a 2 (11/5, 11/9, 11/4, 4/11, 11/13 e 11/4).

Na semifinal, nesta quarta-feira (1), às 11h, a brasileira, 23ª do ranking mundial feminino, encara a norte-americana Lily Zhang, número 33 do mundo. A decisão da medalha de ouro está marcada para 17h. Hugo Calderano, quarto colocado no ranking masculino, pega o mexicano Marcos Madrid, 84°. O jogo da semifinal começa às 13h. A final está agendada para 18h30.