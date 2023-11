Laura Pigossi e vice-campeã de Roland Garros confirmam participações no Mundo Tênis Open, o WTA de Florianópolis

Laura Pigossi, número 125 do mundo, confirmou participação no MundoTênis Open, o primeiro WTA em solo brasileiro após sete anos que será jogado em Florianópolis (SC), entre os dias 19 e 26 de novembro. O evento será disputado na Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, no bairro de Jurerê Internacional. O Super 9 Tennis Park pertence ao MundoTênis, empresa líder em turismo de tênis na América Latina e o representante exclusivo da Rafa Nadal Academy no Brasil.

A tenista entrou para a história ao ser a primeira mulher brasileira a ganhar duas medalhas de Ouro nos Jogos Pan-Americano vencendo o título em simples (contra a argentina Maria Carle) e nas duplas ao lado de Luisa Stefani. Pigossi superou até mesmo a marca de Maria Esther Bueno que foi Ouro em Simples e Prata em Dupla Feminina e Dupla Mista em 1963 em São Paulo. Laura foi o primeiro Ouro em simples do Brasil desde Gisele Miró em Indianápolis em 1987.

Pela façanha em simples, Laura carimbou seu passaporte rumo aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 onde jogará simples pela primeira vez. A paulistana já havia entrado para a história do tênis brasileiro com a primeira medalha Olímpica do esporte no país com o Bronze em 2021 em Tóquio também com Stefani.

Sobre o MundoTênis Open, Laura comentou suas expectativas: "Pra mim é sempre incrível ter a oportunidade de jogar no Brasil em um evento tão grande, é algo que me deixa muito motivada. Jogar na frente dos brasileiros mexe muito comigo, não vejo a hora de estar jogando em Floripa e estar representando o país", destacou Pigossi que é mais uma atração confirmada no evento que terá a presença da australiana Ajla Tomljanovic, a jogadora responsável por por derrotar Serena Williams no último jogo da carreira da americana de 23 Grand Slams na terceira rodada do US Open do ano passado em uma grande partida na quadra Arthur Ashe lotada para 24 mil pessoas em Nova York. Ela fez quartas de final no Aberto dos Estados Unidos em 2022 e soma outras duas quartas de Majors em Wimbledon em 2021 e também em 2022 e fez oitavas em Roland Garros em 2014.

A australiana também foi destaque da segunda parte da série Breakpoint da Netflix que saiu logo antes do Aberto da Inglaterra . O Break Point é o documentário do tênis onde vários dos principais nomes do tênis atual, seja no masculino, seja no feminino, participaram mostrando detalhes e bastidores de suas vidas no circuito.

Sara Errani também confirma presença

Outro ótimo nome que disputará o MundoTênis Open é o da italiana Sara Errani, ex-top 5 do mundo e atual 107ª colocada. Errani tem no currículo a final de 2012 no Aberto da França, perdendo para Maria Sharapova, e soma ao todo nove títulos nível WTA em vinte decisões. Ela foi ainda semifinalista do US Open em 2012 e fez quartas no Australian Open naquele mesmo ano.

A competição terá a premiação total de US$ 115 mil oferecendo 160 pontos para as campeãs nas chaves de simples e duplas. A chave será de 32 jogadoras para as simples com 16 duplas e qualificatório de simples de oito atletas. O quali será disputado no domingo, 19, e a chave principal larga na segunda, 20, e vai até o domingo, 26.

O torneio WTA em Florianópolis (SC) fará parte de uma grande gira sul-americana que começará por Colina (Chile), na semana do dia 13 de novembro, Buenos Aires (Argentina), a partir do dia 27, e Montevidéu (Uruguai), a partir do dia 4 de dezembro.