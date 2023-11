Bruna Takahashi e Hugo Calderano brigam pelo título dos Jogos Pan-Americanos nesta quarta-feira

O Brasil terá os seus dois principais atletas da atualidade disputando os títulos individuais dos Jogos Pan-Americanos. Bruna Takahashi, número 23 do mundo, encara a porto-riquenha Adriana Diaz, 11ª do ranking, na final do torneio feminino, às 17h. Hugo Calderano, quarto do ranking masculino, vai enfrentar o cubano Andy Pereira, 150°, às 18h30, na final dos homens.

No retrospecto histórico, a atleta de Porto Rico leva ligeira vantagem. Foram 25 jogos, com 15 vitórias de Adriana Diaz. A última vez que se enfrentaram numa final foi no Campeonato Pan-Americano de 2021, e a atleta da América Central venceu, por 4 a 3. Já no masculino, ninguém tem dúvidas quem é o favorito: Calderano venceu os dois duelos individuais que teve contra o cubano.

Bruna atropela na semi

No duelo da semifinal feminina, a norte-americana Lily Zhang, 33 do mundo, começou melhor no primeiro set. Mas a brasileira reagiu e emplacou uma sequência de quatro pontos consecutivos. Bruna chegou a ter cinco sets points, mas permitiu a virada e sofreu para conseguir a vitória em 14 a 12.

Daí em diante, o jogo permaneceu sempre equilibrado, com predomínio da Bruna no placar. Consistente, ela não deixava espaço para qualquer reação e variava muito no jogo, deixando a adversária sem alternativas. No quarto set, passou a dominar completamente a mesa. Assim, fechou naturalmente o confronto em 4 a 0 (14/12, 11/5, 11/8 e 11/5).

“Acho que eu consegui controlar o jogo com muita tranquilidade. Quando parecia que ela ia fazer alguma coisa diferente, eu conseguia bloquear ela. Joguei com ela diversas vezes, a gente já se conhece bastante. Joguei também com a Adriana várias vezes, uma jogadora muito forte, a melhor da América. Estou em busca do meu sonho, trabalhei duro pra isso e espero conseguir a medalha de ouro”, avisou Bruna.

Calderano vence com tranquilidade

Na semi masculina, o jogo contra o mexicano Marcos Madrid começou muito estudado até o meio da primeira parcial. Depois, o brasileiro se soltou e venceu bem o primeiro set. O panorama foi bem parecido no segundo e terceiro sets, quando Hugo Calderano aplicou golpes muito fortes para abrir a vantagem na metade das parciais e vencer novamente.

Madrid reagiu no quarto set, criando a falsa impressão de que poderia dar trabalho. No início da quinta parcial, Calderano mostrou quem mandava na mesa e foi abrindo vantagem, até fechar em 4 a 1 (11/8, 11/7, 11/8, 9/11 e 11/5).

“Eu consegui fazer a diferença no saque e recepção. Consegui jogar bem taticamente e consegui explorar alguns pontos importantes. Aqui nas Américas, é importante o início dos jogos, ali que eu consegui me sobressair um pouco mais. Consegui recuperar bem de ontem, lógico que existe um pouco de cansaço acumulado, mas estou muito bem fisicamente e mentalmente", declarou Calderano.