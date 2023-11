Leonardo Iizulka representa o Brasil no WTT Youth Contender Szombathely, na Hungria, e espera repetir resultados conquistados em Charleston

Enquanto a seleção brasileira vai dando show nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile, outros atletas se preparam para representar o nosso país nas competições do Circuito Mundial.



Entre a próxima quinta-feira (2) e o domingo (8), a Hungria será a casa do WTT Youth Contender e a competição conta com a participação de um brasileiro: Leonardo Iizuka.



Em Szombathely, atleta de 17 anos estará envolvido nas disputas das categorias Sub-19 e Sub-17. Entre os mais velhos, Léo será o cabeça de chave número 4. Já entre os mais novos, ele é o cabeça de chave número três.



Brasileiro com a melhor colocação no ranking de jovens, atualmente ocupando a 26ª colocação, Leonardo Iizuka treina no mesmo clube que Hugo Calderano, o Ochsenhausen da Alemanha.



''Fiz uma excelente preparação aqui na Alemanha visando o WTT Youth Contender. Sinto que estou pronto para esta próxima etapa. Tive uma rotina intensa, com jogos da liga e muito treinamento. Serei o único brasileiro jogando aqui, então será uma experiência diferente.'', explicou o mesa-tenista.



Campeão do TMB Platinum Ciclo II - Rio de Janeiro, Leonardo tem boas lembranças do último WTT Youth Contender que disputou. Em agosto, o brasileiro garantiu 100% de aproveitamento em Charleston, nos Estados Unidos, conquistando as três categorias que disputou. No individual, título do Sub-19 e Sub-17, além do triunfo em duplas mistas Sub-19, conquistado ao lado de Giulia Takahashi.



''No último WTT Youth Contender que joguei, em Charleston, consegui conquistar o título das duas categorias que jogarei na Hungria. Aqui a competição será mais difícil, com mais atletas e com um nível acima. Tenho boas expectativas para esta competição e posso conquistar bons resultados'', finalizou Iizuka.