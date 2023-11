Goiano de 82 anos bate chileno e italiano e está entre os primeiros campeões do 37º Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias. O evento é da categoria MT700 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e conta com 200 atletas de 13 países na Associação Leopoldina Juvenil. O evento vai até o sábado, 4, e tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer. Foram definidos, nesta quarta-feira (01), os primeiros campeões do 37º Seniors Internacional de Tênis deO evento é da categoria MT700 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e conta com 200 atletas de 13 países na Associação Leopoldina Juvenil. O evento vai até o sábado, 4, e tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

Rafael Nadal: "Adoro seguir o circuito, já estive top 10 do mundo, este ano disputei o Campeonato Mundial em Mallorca, na Espanha, acabei perdendo cedo, mas tive a oportunidade de conhecer o Rafael Nadal na academia dele, fiquei 1h30min esperando e ele pegou o celular para fazer uma selfie comigo. Fiquei muito feliz", disse. Nos 75 anos feminino a paranaense Sueli Reis foi a campeã com a gaúcha Ilza Rocha como vice. Na categoria dos mais experientes, a de 80 anos, o goiano José Silvestre, de 82, levantou o bicampeonato da competição ao vencer todas as três partidas na competição. Ele derrotou nesta quarta-feira o chileno Pedro Rivero por 6/0 6/1 e bateu outros dois italianos ao longo da semana, Giuseppe Vento por 4/6 6/1 10/5 e Enzo Migliorini por 6/2 6/3: "Estou muito feliz com a conquista, este torneio é muito especial, é o melhor do circuito Masters", apontou o veterano que este ano teve a oportunidade de conhecer: "Adoro seguir o circuito, já estive top 10 do mundo, este ano disputei oem Mallorca, na Espanha, acabei perdendo cedo, mas tive a oportunidade de conhecer ona academia dele, fiquei 1h30min esperando e ele pegou o celular para fazer uma selfie comigo. Fiquei muito feliz", disse. Nos 75 anos feminino a paranaense Sueli Reis foi a campeã com a gaúcha Ilza Rocha como vice.

Outras duas finais estão definidas e acontecem nesta quinta-feira. Nos 70 masculino, o paulista Galba Couto, quarto do mundo, vai em busca do bicampeonato. Ele passou por Hamilton Bins por um duplo 6/2 e encara Dennis Marcondes, cabeça de chave 2, que passou por Adalberto Spadini por 6/1 6/0. Será o 11º jogo entre os dois, com Galba liderando por 8 a 2 no geral.

Nos 55 masculino, Marcelo Krebs venceu o duelo gaúcho de semifinal contra Eurico Carvalho por 6/1 7/5 e encara o chileno Claudio Trivinos, cabeça de chave 1 e ex-número 1 do mundo, que derrotou o brasileiro Claudio Beduschi por 6/4 6/2. Krebs buscará seu 11º troféu no evento que levantou os títulos em 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022.

A competição tem a presença de atletas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá brigando pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos. O evento tem a presença de onze atletas entre os 10 melhores do mundo nas respectivas categorias.