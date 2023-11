Equipes brasileiras estreiam com vitórias e partem em busca do primeiro lugar nos grupos

O primeiro dia dos torneios de equipes do Jogos Pan-Americanos de Santiago foi de vitórias para o Brasil. As seleções feminina e masculina venceram seus adversários de estreia, Colômbia e Paraguai, respectivamente, e agora partem em busca do primeiro lugar nos seus grupos. O time feminino joga ainda nesta quinta-feira (2), às 17h, contra o Chile, enquanto os meninos encaram o Equador, às 19h30.



As meninas passaram pelas colombianas com vitória por 3 a 1. Um momento histórico logo no primeiro duelo: foi a primeira partida de Bruna Alexandre na competição, a primeira atleta paralímpica brasileira a disputar o Pan. E começou com vitória, ao lado de Giulia Takahashi, por 3 sets a 1 (11/13, 11/7, 11/6 e 11/7).

Vice-campeã individual, Bruna Takahashi bateu Juliana Cardenas em sets diretos (11/6, 11/5 e 11/3). Giulia Takahashi tropeçou em Cory Mejia, por 3 a 0 (8/11, 8/11 e 10/12). Bruna Takahashi voltou para a mesa no quarto jogo, para vencer Maria Perdomo, novamente sem perder nenhum set (11/6, 11/6 e 11/7) e encerrar a disputa.

O time masculino também passou bem pela equipe paraguaia. Venceu os três jogos do início da tarde e segue em busca da retomada da hegemonia nos Jogos.

No duelo de duplas, Vitor Ishiy e Eric Jouti superaram Marcelo Aguirre e Alejandro Torranzos, por 3 a 1 (8/11, 11/7, 11/5 e 12/10). Campeão individual na noite de quarta-feira, Hugo Calderano não teve dificuldades para passar por Axel Caceres em sets diretos (11/4, 11/3 e 11/7). Jouti voltou para marcar o último ponto do Brasil, com vitória por 3 a 1 sobre Torranzos (12/14, 11/7, 11/8 e 11/9).