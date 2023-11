TMB Challenge Plus: Concórdia-SC recebe a 22ª edição da competição neste fim de semana

Concórdia-SC vai receber mais uma grande competição do calendário nacional neste fim de semana. Entre a sexta-feira (3) e o domingo (5) a cidade de Santa Catarina terá a oportunidade de sediar pelo terceiro ano consecutivo uma edição do TMB Challenge Plus, organizada pela Federação Catarinense de Tênis de Mesa (FCTM).



Os jogos das categorias olímpicas e paralímpicas acontecem no Centro de Eventos Concórdia, que contará com 15 mesas. A competição conta com transmissão através do Facebook e pelo site oficial da FCTM.



A 22ª edição da competição em 2023 conta com cerca de 500 inscrições, com atletas de 10 estados, além do Distrito Federal: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Entre eles, 20 mesa-tenistas participam da disputa pelo título do Absoluto A.



Nas disputas masculinas da principal categoria da competição, o Absoluto A, dez nomes brigam pelo ouro. Vice-líder do ranking nacional, Allan Sarmento (Techpong Academy/Metanoia/Tibhar-SC) encabeça a lista que ainda conta com o quinto do ranking Kauan Monteiro (AMF/Elase Clube Social e Desportivo-SC), Cazuo Matsumoto (Associação Concordiense de Tênis de Mesa-SC), Felipe Lara (Sociedade Thalia Curitiba-PR), Gustavo Marchiori (Associação de Tênis de Mesa Jaraguaense-SC), Hoon Shin (Sociedade Thalia Curitiba-PR), Isaac Zauli (CR Saldanha da Gama-SP), Luis Anjos (Pró Tênis de Mesa de Joaçaba-SC), Marco Possamai (AMF/Elase Clube Social e Desportivo-SC) e Rafael Rocha (New Pong Academia de Tênis de Mesa/SJRP-SP).



Já nos duelos femininos, mais dez nomes disputam o topo do pódio. Com quatro atletas, a Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo será o clube com mais representantes: Ana Peters, Isabela Paterno, Laira Silva e Raiane Heidrich. Ligia Silva, Mayara Neves e Messila Arakaki vestem as cores da Associação Concordiense de Tênis de Mesa-SC.



Ediane Bresciani (Clube de Campo de Piracicaba-CCP-SP), Maria Alice (Sociedade Thalia Curitiba-PR) e Priscila Salvador (Associação de Tênis de Mesa Jaraguaense-SC) completam a lista na luta pelo ouro.

Confira a programação geral do evento:



03/11 (Sexta-feira)

A partir das 13h30



• Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e Classes Paralimpicas;

• Premiação



04/11 (Sábado)

A partir das 8h



• Super Pré-Mirim, Infantil, Juventude, Absoluto A e B, Sênior/Lady e Veteranos;

• Premiação;



05/11 (Domingo)

A partir das 8h



• Absolutos;

• Premiação;